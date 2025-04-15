Туск: Польша намерена зарабатывать на восстановлении Украины

Польские власти намерены помогать Украине с восстановлением после боевых действий, однако делать это планируют не «наивным образом», а отстаивая свои экономические интересы. Об этом, выступая сегодня, 15 апреля, на Форуме новых технологий в Варшаве, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

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«Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины,— сказал господин Туск.— Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины» (цитата по «РИА Новости»).

«Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм»,— подчеркнул польский премьер.

По оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины составляет уже более €500 млрд и будет расти, пока продолжаются боевые действия.

О поддержке Украины странами Европы — в материале «Ъ» «Страны ЕС явили единодушие в разногласиях».

Анастасия Домбицкая