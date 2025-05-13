Гендиректор воронежского «Факела» заявил, что у клуба наименьший в РПЛ бюджет

У воронежского футбольного клуба (ФК) «Факел» наименьший в Российской премьер-лиге бюджет — 1 млрд руб., заявил в интервью изданию «РБ Спорт» генеральный директор ФК Роман Асхабадзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Руководитель «Факела» отметил, что клуб — один из немногих безубыточных в России и закончит сезон с положительным балансом.

«Это может быть 1, 2, 10 млн руб., но в любом случае баланс будет положительным»,— подчеркнул господин Асхабадзе.

11 мая воронежский футбольный клуб «Факел» на домашнем поле проиграл московскому «Локомотиву» в рамках 28-го тура РПЛ со счетом 0:1. После этой игры «Факел» потерял шансы подняться в зону стыковых матчей и останется в зоне прямого вылета до конца сезона. Воронежцы не побеждали в последних 16 встречах чемпионата (шесть ничьих, десять поражений).

В конце марта с поста главного тренера футбольного клуба «Факел» ушел в отставку Дмитрий Пятибратов. На этом посту его сменил Игорь Шалимов.

Юрий Голубь