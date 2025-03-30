Дмитрия Пятибратов ушел с поста главного тренера воронежского «Факела»

С поста главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» подал в отставку Дмитрий Пятибратов. Об этом сообщили в клубе. Уточняется, что господин Пятибратов уходит по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Решение об отставке было принято вскоре после того, как «Факел» крупно проиграл на выезде «Краснодару» со счетом 5:0. По итогам встречи воронежский клуб остался в зоне вылета на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы, с 14-ю очками

Дмитрий Пятибратов вернулся в воронежский клуб на должность главного тренера в августе 2024 года. Он сменил на этом посту Игоря Черевченко, покинувшего команду 12 августа после поражения от самарских «Крыльев Советов».

До возвращения господин Пятибратов уже работал в «Факеле»: с октября 2020 года он был в тренерском штабе Олега Василенко, который вывел клуб в Российскую премьер-лигу, а после увольнения господина Василенко был наставником команды с сентября 2022 года по апрель 2023 года. После ухода из «Факела» Дмитрий Пятибратов возглавлял «Чайку» из села Песчанокопское Ростовской области.

Егор Якимов