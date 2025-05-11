Воронежский «Факел» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ

11 мая воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл «Локомотиву» в рамках 28-го тура РПЛ со счетом 0:1. Игра прошла в Воронеже. Матч смотрел 8 481 зритель.

На 22 минуте гол забил футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Через две минуты игрок «Факела» Алексей Каштанов отправил мяч в ворота гостей из положения «вне игры».

Во время предыдущей игры 4 мая «Факел» на домашнем стадионе сыграл вничью с московским «Спартаком». Воронежский клуб находится на последней строке турнирной таблицы с 16 очками. Воронежцы не побеждали в последних 16 встречах чемпионата (шесть ничьих, 10 поражений). После сегодняшней игры «Факел» потерял шансы подняться в зону стыковых матчей и останется в зоне прямого вылета до конца сезона. Следующую встречу воронежцы проведут 17 мая на выезде с «Пари НН».

В конце марта с поста главного тренера футбольного клуба «Факел» ушел в отставку Дмитрий Пятибратов. На этом посту его сменил Игорь Шалимов.

Сергей Толмачев