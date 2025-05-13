Под завалами атакованной ВСУ гостиницы в Рыльске обнаружили погибшего

В результате ракетной атаки ВСУ по городу Рыльску, совершенной 11 мая, погиб 39-летний мужчина. Под завалами нашли тело гражданина Узбекистана, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ракетного удара по городу Рыльск Курской области

Фото: Следственный комитет России Последствия ракетного удара по городу Рыльск Курской области

Фото: Следственный комитет России

Еще двое мужчин госпитализированы после ракетного удара с осколочными ранениями и переломами. Их состояние оценивается как тяжелое.

По факту обстрела Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). При осмотре места происшествия военными следователями обнаружены фрагменты снарядов реактивной системы залпового огня М142 HIMARS.