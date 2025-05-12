Обстрел Рыльска признали терактом
Возбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела ВСУ города Рыльска Курской области. Главным военным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Фото: Следственный комитет России
Установлено, что 11 мая 2025 года украинские военные, используя реактивную систему залпового огня, целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру в городе Рыльске. В результате три мирных жителя получили ранения. Кроме того, полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов. При осмотре мест происшествия военными следователями СКР обнаружены фрагменты снарядов реактивной системы залпового огня М142 HIMARS. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.