Теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов уступил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс», призовой фонд которого превышает €8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Yves Herman / Reuters Карен Хачанов

Фото: Yves Herman / Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:5. Уступивший Хачанов занимает 24-е место в рейтинге ATP. Алькарас и Хачанов встречались пять раз. Ранее россиянин не взял у испанца ни одной партии.

В четвертьфинале Алькарас сыграет против британца Джека Дрейпера, который на этой неделе дебютировал в топ-5 мирового рейтинга. Сегодня он обыграл француза Корентена Муте.

Турнир завершится 18 мая. В прошлом году его победителем стал немецкий теннисист Александр Зверев.

Таисия Орлова