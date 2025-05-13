Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве для участников СВО

Участники СВО смогут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства при размере долга до 1 млн руб. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Процедурой смогут воспользоваться участники СВО, у которых нет имущества, подлежащего взысканию. Для обращения в МФЦ понадобится исполнительный документ, выданный не позднее чем за год до даты обращения с заявлением о банкротстве.

«При внесудебном банкротстве бойцу не придется обращаться за платными юридическими услугами, а следовательно, нести дополнительные расходы. И что особенно важно, все боевые выплаты от взыскания при осуществлении процедуры банкротства уже защищены. Начисления за участие в специальной военной операции не будут включаться в конкурсную массу и использоваться для выплаты долгов»,— приводит пресс-служба Госдумы слова ее председателя Вячеслава Володина.

Рассмотреть вопрос о внесудебном банкротстве для участников СВО президент России Владимир Путин распорядился в 2024 году. В ноябре глава государства подписал закон о списании просроченных долгов до 10 млн руб. некоторым участникам СВО. Этот же закон увеличил кредитные каникулы для участников спецоперации на 150 дней, в течение которых они могут не выплачивать деньги кредитору. По итогам 2024 года Совет федерации принял более 50 законопроектов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей.