В суд передали дело матери из Нижнего Тагила, оставившую новорожденного на скамье

В Нижнем Тагиле завершили расследование уголовного дела Алены Добрыниной, которая оставила своего новорожденного сына на скамейке. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка), дело передано в суд, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе следствия было установлено, что 36-летняя местная жительница самостоятельно родила жизнеспособного мальчика в квартире и положила его на скамейке у дома на ул. Красноармейская, по своему жизненному опыту зная, что новорожденный неизбежно умрет на холоде в темное время суток. Однако ребенка нашел прохожий, после чего мальчика доставили в больницу.

В рамках расследования уголовного дела следователи-криминалисты взял образец буккального эпителия у младенца и установили генотип. Он был сопоставлен с имеющейся базой данных геномной информации, в результате чего выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила, которая, согласно выводам экспертов, и явилась матерью обнаруженного ребенка. На допросе она призналась, что это она родила младенца и решила избавиться от него, оставив на улице.

Напомним, 4 марта на скамейке в Нижнем Тагиле местный житель обнаружил подозрительный сверток, в котором находился живой новорожденный мальчик с пуповиной. Он с ребенком зашел в подъезд и вызвал скорую — с диагнозом общее переохлаждение ребенок был доставлен в реанимацию. Мать нашли через несколько дней: на учете по беременности она не состояла. Ранее она была судима за причинение смерти по неосторожности и за убийство. Сейчас Алена Добрынина содержится под стражей.

Ирина Пичурина