В Нижнем Тагиле ищут мать младенца, оставленного на скамейке

Полиция Нижнего Тагила (Свердловская область) ведет поиски матери новорожденного мальчика, обнаруженного утром 4 марта на скамейке, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).

По данным полковника Горелых, в полицию поступил сигнал от диспетчера скорой помощи о найденном на улице Красноармейской грудном ребенке. Мальчика обнаружил местный житель, который заметил подозрительный сверток на скамейке. Внутри свертка находился живой новорожденный с пуповиной.

Мужчина занес ребенка в подъезд и вызвал скорую помощь. Мальчик с диагнозом общее переохлаждение был доставлен в реанимационное отделение детской больницы.

«Сыщики опрашивают граждан с целью найти очевидцев или свидетелей, отрабатывают женские консультации, а также анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения. По одной из версий новорожденного ребенка, возможно, оставил на произвол судьбы пока неизвестный мужчина, личность которого полиция сейчас устанавливает»,— сообщил Валерий Горелых.

Полина Щуцкая