Следователи нашли мать младенца, оставленного на скамейке в Нижнем Тагиле

Следователи нашли и допросили мать новорожденного ребенка, обнаруженного утром 4 марта на скамейке в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Женщина призналась, что она родила мальчика и решила избавиться от него, оставив на улице. «В виду тяжелого послеродового состояния женщина доставлена в одну из больниц Нижнего Тагила. В дальнейшем следователем будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой соответствующей меры пресечения»,— подчеркнули в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела по статье о покушении на убийство новорожденного (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ) следователи-криминалисты СКР по региону взяли образец буккального эпителия у младенца и направили для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр СКР. «С помощью экспертов-криминалистов МВД генотип был сопоставлен с имеющейся базой данных геномной информации, в результате чего выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила»,— отметили в пресс-службе.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемая в совершении преступления была доставлена в отдел полиции №16 Нижнего Тагила. «Ею оказалась местная жительница, 1989 года рождения, по имени Алена, дорожный рабочий одного из предприятий города»,— пояснил он. Полковник Горелых добавил, что женщины была судима в 2016 году за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и в 2019 году за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным Валерия Горелых, женщина родила ребенка вечером 3 марта вне медицинского учреждения. «Несколько часов думала, что с ним делать. Завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съемной квартире одна. На учете по беременности не состояла»,— пояснил он.

Полковник Горелых подчеркнул, что мать младенца неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание собственных детей (ст. 5.35 КоАП РФ). «В мае 2018 года была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей»,— добавил начальника пресс-службы.

В СКР отметили, что по уголовному делу продолжается выполнение мероприятий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий, которые способствовали совершению преступления. «Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СКР»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев