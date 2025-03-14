В Нижнем Тагиле арестовали мать, оставившую на скамейке ребенка после родов

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под стражу Алену Добрынину, которая оставила ребенка на скамейке. Ее обвиняют по ч.3 ст 30, ст.106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов), сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Добрынина

Фото: Свердловский областной суд Алена Добрынина

Фото: Свердловский областной суд

Судебное постановление не вступило в силу.

Напомним, 4 марта на скамейке на ул. Красноармейская в Нижнем Тагиле местный житель обнаружил подозрительный сверток, в котором находился живой новорожденный мальчик с пуповиной. Он с ребенком зашел в подъезд и вызвал скорую — с диагнозом общее переохлаждение ребенок был доставлен в реанимацию. Мать нашли через несколько дней: на учете по беременности она не состояла. Ранее она была судима за причинение смерти по неосторожности и за убийство.

Ирина Пичурина