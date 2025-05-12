Эрдоган назвал всеобъемлющими его переговоры с Путиным по Украине 11 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 11 мая подробно обсудил с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине. Господин Эрдоган назвал переговоры всеобъемлющими. Главы государств обсудили инициативу Москвы по возобновлению прямых переговоров между Украиной и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в сентябре 2023 года в Сочи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в сентябре 2023 года в Сочи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной»,— сказал господин Эрдоган в обращении после заседания кабмина (трансляция велась пресс-службой турецкой администрации на YouTube-канале).

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Господин Эрдоган заявил, что турецкие власти готовы к организации переговоров. Он выразил надежду, что появившаяся возможность урегулировать конфликт не будет упущена. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет в Турции в этот день.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Проведите встречу сейчас же!''».