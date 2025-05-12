Главные новости за 12 мая. Кавказ

Черкесский городской суд приговорил бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. за создание преступного сообщества и получение взяток.

АО «Россельхозбанк» выставило на торги права требования по обязательствам ООО «Стройград», обеспеченные залогом торгово-развлекательного центра «Панорама-1» в Черкесске. Начальная цена на аукционе составит 403,9 млн руб.

На майских праздниках Всесезонный горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии посетили 21,8 тысячи гостей. Поток путешественников увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров продлил режим повышенной готовности в связи с угрозами ливней и шквалистого ветра. Руководителям муниципалитетов рекомендовано поддерживать связь с населением и предоставлять необходимую поддержку пострадавшим

Ставропольская компания «ФЭС-Агро» выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01. Общая сумма выплаты за седьмой купонный период с 6 февраля по 8 мая 2025 года составила 34,9 млн руб.

Ставропольский край по итогам 2024 года занял 16 место в России по объему выдачи наличных в банкоматах. Согласно данным Банка России, в регионе было выдано 0,97 трлн руб.

Министерство финансов Северной Осетии выделило свыше 2,8 миллиарда рублей на предоставление социальной помощи населению в первом квартале 2025 года.