Турпоток в Архызе на майские праздники вырос в 2,5 раза

На майских праздниках Всесезонный горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии посетили 21,8 тысячи гостей. Поток путешественников увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В 2024 году эта цифра составляла 8 676 человек. Рост туристического потока на майские праздники составил 150%. Продолжим разнообразить досуг наших гостей, вводить новые сервисы и услуги»,— рассказали в пресс-службе.

Летний сезон на курорте стартовал 26 апреля. Здесь действует специальный детский тариф «Архызские каникулы», включающий билеты и развлечения со скидкой до 40%. 1 мая открылся высокогорный байк-парк с трассой протяженностью 25 км, а в День Победы организовали обширную праздничную программу.

11 мая в байк-парке провели первое масштабное мероприятие «Мегалавина» — массовый спуск с высоты 2 250 м.

Этим летом для отдыхающих в Архызе будут доступны свыше десяти новых сервисов для семейного, активного и спортивного отдыха. Среди них — канатная дорога «Орбита» с кабинками с прозрачным полом, поднимающая на высоту 3 030 метров, рафтинг, пейнтбол, корт для падел-тенниса, экстрим-парк с высокогорными качелями и школа роллеров.

Николай Аксенов