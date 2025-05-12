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Минфин Северной Осетии выделил 2,8 млрд рублей на соцпомощь

Министерство финансов Северной Осетии выделило свыше 2,8 миллиарда рублей на предоставление социальной помощи населению в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В приоритете у властей региона — выплаты различных пособий и обеспечение качественных социальных услуг»,— заявил Сергей Меняйло.

Финансирование охватывает единовременные и ежемесячные выплаты, субсидии на оплату коммунальных услуг, поддержку через социальный контракт и другие виды материальной помощи жителям республики.

Николай Аксенов

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