Минфин Северной Осетии выделил 2,8 млрд рублей на соцпомощь

Министерство финансов Северной Осетии выделило свыше 2,8 миллиарда рублей на предоставление социальной помощи населению в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В приоритете у властей региона — выплаты различных пособий и обеспечение качественных социальных услуг»,— заявил Сергей Меняйло.

Финансирование охватывает единовременные и ежемесячные выплаты, субсидии на оплату коммунальных услуг, поддержку через социальный контракт и другие виды материальной помощи жителям республики.

Николай Аксенов