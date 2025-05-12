Губернатор Ставрополья продлил режим повышенной готовности из-за непогоды
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров продлил режим повышенной готовности в связи с угрозами ливней и шквалистого ветра. Руководителям муниципалитетов рекомендовано поддерживать связь с населением и предоставлять необходимую поддержку пострадавшим, сообщил глава региона в Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По прогнозам метеорологов, осадки в регионе продолжатся и на этой неделе, возможны интенсивные дожди.
«Необходимые резервы для этого сформированы»,— подчеркнул губернатор.