Для «таганских» и тюрьмы не жалко

В столице вынесен приговор участникам старейшей московской преступной группировки — таганской. Их обвиняли в бандитизме, убийствах, вымогательстве и мошенничестве. Основываясь на обвинительном вердикте присяжных, суд назначил «таганским» суровые наказания — от 22 до 25 лет заключения, причем добрую половину сроков осужденные проведут в тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники таганской группировки надеялись на менее суровое наказание, но их расчеты не оправдались

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Участники таганской группировки надеялись на менее суровое наказание, но их расчеты не оправдались

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Московский городской суд вынес приговор участникам таганской организованной преступной группировки (ОПГ). Подсудимые в зависимости от роли каждого обвинялись в участии в вооруженной банде и организованном преступном сообществе, серии убийств, совершенных в составе организованной группы из корыстных побуждений, похищении человека, краже, грабеже и вымогательстве чужого имущества, мошенничестве при получении выплат, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, п. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «а», «б» ч. 3 ст. 163, п. «а», «б» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Впервые лидеры группировки Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович (он скончался во время судебного следствия), а также их подручные Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин предстали перед судом в мае 2022 года, однако по ходу разбирательства по разным причинам распались три коллегии присяжных, и каждый раз приходилось набирать новую.

В марте 2025 года уже четвертая коллегия вынесла обвинительный вердикт.

Отметим, что по некоторым эпизодам (например, касающимся изготовления оружия и краж) часть фигурантов были оправданы, по другим заслужили снисхождение, однако на суровость приговора это почти не повлияло.

В прениях гособвинение запрашивало для «таганских» от 23 до 25 лет лишения свободы. В итоге, основываясь на решении присяжных, судья Андрей Суворов приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 22 до 25 лет (самое суровое наказание получили Жирноклеев, Русанов и Третьяк), причем первую половину срока каждый отсидит в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима. Также суд назначил осужденным штрафы — от 2 млн до 4 млн руб. Иски потерпевших были удовлетворены частично.

Приговор подсудимые выслушали спокойно. «Несмотря на то что коллегия присяжных признала моего подзащитного Жирноклеева не заслуживающим снисхождения, я все-таки ожидал более мягкий приговор — 22–23 года,— сказал адвокат Марк Каверзин.— Я считаю, что в ходе судебного процесса сторона обвинения допускала нарушения. Я буду изучать протоколы судебных заседаний и затем подам апелляцию на решение суда».

Как рассказывал “Ъ”, согласно версии обвинения, таганская группировка была создана еще в начале 1990-х годов, за прошедшие годы в ней менялись лидеры, а на момент разгрома банды правоохранителями в 2019 году ее возглавляли Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович. Вначале ОПГ занималась грабежами и рэкетом, а в качестве места сбора использовала ресторан «Закарпатские узоры» в районе Таганки, откуда и пошло название банды.

Вскоре «таганским», считает обвинение, удалось поставить под свой контроль не только ряд рынков и магазинов, но и несколько банков. Помимо рейдерских захватов участникам группировки вменяли серию убийств, в том числе и получивших большой резонанс. Первый эпизод был связан с ликвидацией бизнесмена Армена Аванесова, который не отдал Игорю Жирноклееву долг в размере $50 тыс. Следующей жертвой «таганских» стал их же соратник Сергей Скорняков, которым был недоволен лидер группировки. Также, по версии следствия, они ограбили и убили предпринимателя Алексея Покровского, который якобы был должен Григорию Рабиновичу 53 млн руб.

В 2006 году жертвой группировки стал директор ОАО «Роспищепром» Валерий Журавлев, сопротивлявшийся рейдерскому захвату его предприятия. А в 2009 году был убит юрист ОАО «Универмаг “Москва”» Андрей Бралюк, пытавшийся отстоять в схожих обстоятельствах интересы трудового коллектива.

Самым громким преступлением, инкриминированным «таганским», стало убийство весной 2017 года адвоката Натальи Вавилиной. Ее, по версии обвинения, заказал бывший клиент женщины, для которого она не смогла отсудить заложенное в банке имущество.

Наконец, по данным правоохранителей, «таганские» имели отношение и к убийству в 2013 году одного из авторитетнейших воров в законе Аслана Усояна (Дед Хасан): по заказу грузинских воров в законе бандиты следили за ним незадолго до того, как «законника» застрелили.

В рамках этого расследования в Подмосковье сотрудники ФСБ и СКР изъяли целый арсенал: 36 кг взрывчатки, 2 бомбы и около 100 единиц различного огнестрельного оружия, в том числе снайперскую винтовку, пистолеты-пулеметы «Скорпион» и «Узи», а также огнемет «Шмель» и несколько гранатометов.

Отметим, что это не единственное уголовное дело, в котором фигурируют многочисленные участники таганской группировки. По некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры. В общей сложности всего «таганские» бандиты, по данным правоохранителей, в той или иной степени были причастны не к одному десятку убийств.

Ефим Брянцев