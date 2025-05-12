Власти Израиля допустили возобновление переговоров по сектору Газа

Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. При этом, по его словам, боевые действия продолжатся до «достижения всех целей». Речь идет о полном возврате заложников и уничтожении власти палестинского движения «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

«Рассматривается отправка делегации израильских переговорщиков в одну из столиц стран, участвующих в переговорном процессе»,— сказал господин Гендельман «РИА Новости».

Заявление Дмитрий Гендельман сделал перед планируемым освобождением из плена израильского солдата Александра Идана. О готовности передать его израильским властям «Хамас» сообщил 11 мая в знак доброй воли по отношению к США. Александр Идан имеет американское гражданство.

Израильская армия возобновила военные действия в секторе Газа 18 марта после двухмесячного перемирия. В начале апреля президент США Дональд Трамп встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и обсуждал дальнейший ход конфликта. В том же месяце спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил план соглашения. Он предполагал продление прекращения огня в обмен на освобождение определенного числа заложников в секторе Газа. Израиль согласился на такие условия, а «Хамас» отверг предложение. После чего ЦАХАЛ расширил военную операцию в Палестине.

Подробнее о ситуации в секторе Газа в материале «Ъ» «Газу берут измором».

Екатерина Отрашкевич