Адвокат Гуцул: главу Гагаузии хотят отстранить от должности

Главу Гагаузии (автономии на юге Молдавии) Евгению Гуцул держат под домашним арестом, чтобы начать процедуру ее отставки. Так адвокат главы Гагаузии Сергей Морару прокомментировал решение суда продлить домашний арест для госпожи Гуцул еще на 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул (справа)

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Евгения Гуцул (справа)

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Ее держат под стражей и не дают исполнять служебные обязанности, чтобы начать процедуру отставки с должности башкана (главы автономии.— "Ъ") и проведения досрочных выборов»,— считает адвокат (цитата по ТАСС). «Уверен, что после этого необходимость содержания ее под арестом исчезнет»,— добавил он.

12 мая районный суд Кишинева одобрил ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул на 30 дней. Обвинение мотивировало запрос на продление ее ареста опасениями, что политик может попытаться скрыться от уголовного преследования и судебной инстанции.

Госпожа Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, фальсификации документов, а также в фальсификации деклараций и отчетов о финансировании кампании. 9 апреля районный суд в Кишиневе изменил меру пресечения главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул с содержания под стражей на домашний арест.

Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. Она заявляла, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на то, что она откажется от должности главы региона и немедленно уедет из страны.

Анастасия Домбицкая