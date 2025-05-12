Премьер Индии выступит с обращением к нации

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступит с обращением нации 12 мая около 20:00 по местному времени. Об этом сообщает индийское информационное агентство ANI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился в ночь на 7 мая после того, как индийская армия нанесла удары по объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира в рамках операции «Синдур». В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале крупномасштабной операции против Индии. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня. 12 мая маршал авиации Индии Авадеш Кумар Бхарти заявил, что Нью-Дели ведет борьбу против террористов, а не против военных и гражданского населения Пакистана.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Игра в войну».

Анастасия Домбицкая