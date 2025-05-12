Четыре человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 110 боеприпасов и 79 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя, в том числе подросток. Разрушения получили 11 частных домовладений и 13 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по поселку Малиновка, селам Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Красный Октябрь, Никольское, Чайки и хутору Валковский выпустили пять боеприпасов и 14 БПЛА. На участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка в результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница. Она госпитализирована с множественными слепыми осколочными ранениями. Автомобиль поврежден. В селе Чайки разрушения установлены в корпусе сельхозпредприятия, в селе Бессоновка — в двух частных домах, в селе Бочковка — в частном доме, двух автомобилях, газовой трубе и надворной постройке.

В Борисовском районе село Богун-Городок атаковали двумя БПЛА. Пострадал мирный житель, он госпитализирован. Повреждены легковушка и помещение сельхозпредприятия.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Вериговка, Двулучное, Казинка, Карабаново, Посохово, Соболевка и Шелаево обстреляли тремя снарядами и атаковали 17 БПЛА. От ударов дронов по движущимся автомобилям были ранены два мирных жителя, в том числе 17-летний подросток. Первого пострадавшего госпитализировали, второй отпущен на амбулаторное лечение. Повреждены пять транспортных средств, здание производственного предприятия, цистерна.

В Волоконовском районе хутор Волчий-Первый атаковал беспилотник — последствий не обнаружено.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселкам Горьковский, Хотмыжск, селам Безымено, Дроновка и Сподарюшино ударили 40 боеприпасами и пятью дронами. Сегодня ночью из-за сброса взрывных устройств с БПЛА в Грайвороне загорелись машина и частный дом — автомобиль сгорел, постройка повреждена. В другом доме посечен забор, разрушения получила хозпостройка. В поселке Хотмыжск повреждены частный дом и «Газель».

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье обстреляли 55 боеприпасами и атаковали 12 беспилотниками. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселкам Красное, Первомайский, Шамино, селам Архангельское, Графовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино ударили семью боеприпасами и 28 дронами. В селе Архангельское поврежден частный дом, в селе Мешковое — легковушка, в селе Нежеголь — три частных дома. Поздно вечером в селе Муром от ударов беспилотников пострадали два частных дома и объект торговли. Сегодня утром в поселке Шамино в результате атаки FPV-дрона на территории предприятия поврежден автомобиль.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова