Два человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

В результате атак дронов на Белгородскую область сегодня вечером пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один беспилотник ударил по селу Богун-Городок Борисовского района — ранен мирный житель. Его доставили в Томаровскую райбольницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пациента баротравму и множественные осколочные ранения спины. Его решили отправить в горбольницу №2 в облцентре.

Второй БПЛА атаковал автомобиль, ехавший по дороге в селе Борки Валуйского округа. Пострадал 17-летний пассажир, он получил осколочное ранение ноги. Бригада скорой помощи доставляет подростка в Валуйскую ЦРБ.

Утром в результате удара дрона по еще одной машине в Белгородской области пострадал автомобилист.

Алина Морозова