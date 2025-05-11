В Белгородской области из-за атаки дрона ранен водитель автомобиля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали двигавшийся автомобиль в селе Двулучное Валуйского округа. В результате ранение получил водитель.

Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки вывезли бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи. Сейчас его доставляют в областную больницу. Машина сгорела.

Минувшей ночью в городе Валуйки в Белгородской области от удара дрона по движущемуся автомобилю ранение получил местный житель. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. Также накануне на участке автодороги Зиборовка — Шамино в Шебекинском городском округе в результате атаки дрона по ехавшей машине была ранена семейная пара. Всего за прошедшие сутки по территории Белгородской области со стороны Украины выпустили 65 беспилотников и более 100 различных снарядов.

Сергей Толмачев