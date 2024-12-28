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Первым этапом реконструкции Краснодарского цирка займется фирма из Кургана

Аукцион на выполнение первого этапа работ по реконструкции Краснодарского края выиграло курганское ООО «Арагацстрой», сообщили «Ъ-Кубань» в Главном управлении строительства Краснодарского края. Стоимость контракта составляет 17, 3 млн руб.

Фото: Скриншот с презентации

Фото: Скриншот с презентации

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арагацстрой» зарегистрировано в 2008 году в Кургане. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар — Карен Миносян. Выручка компании в 2023 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб.

В портфеле госконтрактов компании 302 контракта, в том числе ремонт школ, детских садов, поликлиник в разных регионах России.

Проект реконструкции Краснодарского цирка разработало ростовское ООО «Архитектурное наследие». Согласно утвержденной архитектурной концепции, изменится не только внешний вид здания, но и территория вокруг цирка — появятся зоны отдыха, в том числе активного, предусмотрят места для парковок. Кроме того, при реконструкции цирка сохранят уникальную мозаику Григория Даумана и Александра Кудрявцева.

Краснодарский цирк, находящийся в аварийном состоянии, закрыли на реконструкцию 16 января 2023 года.

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