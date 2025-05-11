Песков: Россия не согласится на присутствие миротворцев на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не может согласиться на присутствие европейского миротворческого контингента на территории Украины. Он добавил, что Владимир Путин делает для урегулирования конфликта все возможное.

«Нет, не можем»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос ABC News о том, может ли Москва согласиться на размещение миротворцев на Украине.

Во время интервью журналисты также спросили пресс-секретаря о президенте США Дональде Трампе, который «начал менять тон, намекая на то, что Путин водит всех за нос». «Нет, нет, это не так. Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирным и дипломатическим путем»,— сказал господин Песков.

Комментируя вопрос о прекращении огня, Дмитрий Песков указал на продолжающиеся западные поставки оружия Киеву. Он также сказал, что Россия не может допустить приближения инфраструктуры НАТО к границам России.

Ранее президент России Владимир Путин предложил властям Украины возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение хорошим знаком, но настоял на предварительном прекращении огня. По словам Владимира Путина, соглашения о прекращении боев можно достичь в ходе переговоров.

Как мировые СМИ отреагировали на предложение Кремля — в публикации «Ъ».