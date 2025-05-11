Хуснуллин: Курскую область будут восстанавливать за счет федерального бюджета
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что деньги на восстановление приграничных районов Курской области будут выделены из федерального бюджета. Объем средств, которые потребуются на восстановление, он не назвал.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Наметили планы по восстановлению. Как только (позволит.— "Ъ") оперативная обстановка, разминирование пройдет, мы готовы приступить к этой работе. Средства из федерального бюджета будут необходимые выделены»,— сказал Марат Хуснуллин в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
6 мая вице-премьер посетил приграничные районы Курской области, которые около семи месяцев находились под контролем вооруженных сил Украины. Тогда он сказал, что «сейчас как раз идет формирование бюджета», который потребуется на восстановление.
В ноябре 2024 года бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сказал, что затраты на восстановление пострадавших районов превысят 700 млрд руб. Расходы федерального бюджета на 2025 год предусмотрены в размере 41,47 трлн руб.