Хуснуллин: Курскую область будут восстанавливать за счет федерального бюджета

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что деньги на восстановление приграничных районов Курской области будут выделены из федерального бюджета. Объем средств, которые потребуются на восстановление, он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наметили планы по восстановлению. Как только (позволит.— "Ъ") оперативная обстановка, разминирование пройдет, мы готовы приступить к этой работе. Средства из федерального бюджета будут необходимые выделены»,— сказал Марат Хуснуллин в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

6 мая вице-премьер посетил приграничные районы Курской области, которые около семи месяцев находились под контролем вооруженных сил Украины. Тогда он сказал, что «сейчас как раз идет формирование бюджета», который потребуется на восстановление.

В ноябре 2024 года бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сказал, что затраты на восстановление пострадавших районов превысят 700 млрд руб. Расходы федерального бюджета на 2025 год предусмотрены в размере 41,47 трлн руб.