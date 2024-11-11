Губернатор оценил затраты на восстановление Курской области в 700 млрд рублей

Губернатор Курской области, где три месяца продолжаются бои с ВСУ, Алексей Смирнов сообщил, что общие затраты на восстановление региона превысят 700 млрд руб. При составлении бюджета власти региона оценили запланированный объем расходов в 2025 году в 79,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @gubernator_46 Фото: @gubernator_46

«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 млрд. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 млрд»,— сказал Алексей Смирнов на оперативном совещании (цитата по ТАСС).

В 2023 году Курское городское собрание приняло бюджет региона, в котором плановые расходы на 2025 год оценивались в 13,5 млрд руб. При проектировании бюджета в 2024 году власти региона увеличили ожидаемый объем расходов до 79,2 млрд руб. 7 ноября спикер Курской облдумы Юрий Амерев направил федеральным властям обращение с просьбой выделить Курской области дополнительные 24,9 млрд руб. финансовой помощи на 2025 год.

Боевые действия на территории Курской области начались 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО. В некоторых населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».