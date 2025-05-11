Politico: Трамп поддержал европейский план по Украине

Президент США Дональд Трамп поддержал план «коалиции желающих» по прекращению боевых действий на Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. 10 мая предложения об урегулировании конфликта обсудили на встрече в Киеве президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

По словам собеседников Politico, во время трехчасовых переговоров Эмманюэль Макрон решил позвонить Дональду Трампу и проинформировать его о ходе встречи. Президент США ответил на звонок, хотя в Вашингтоне еще не было семи утра, и согласился поддержать европейские предложения, добавили источники.

По итогам переговоров в Киеве власти Украины заявили о готовности к прекращению огня как минимум на 30 суток, начиная с 12 мая. Европейские страны и США предупредили, что ужесточат санкционный режим в отношении России, если Москва нарушит режим прекращения боевых действий.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил властям Украины возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал это хорошим знаком, но настоял на прекращении огня с 12 мая. По словам Владимира Путина, соглашения о прекращении боев можно достичь в ходе встречи в Стамбуле.

Как мировые СМИ отреагировали на предложение Кремля — в публикации «Ъ».

Петр Бузлаев