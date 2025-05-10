Россия и Вьетнам приняли декларацию о развитии партнерства

Президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли декларацию об основных направлениях всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Среди прочего Москва и Ханой договорились продвигать новые нефтегазовые проекты и подписать соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран То Лам и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ То Лам и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, в документе говорится, что Россия и Вьетнам:

выступили за использование космоса только в мирных целях;

осудили героизацию нацизма и милитаризма и попытки их возрождения;

будут координироваться в обеспечении свободы судоходства и торговли;

объединят усилия по борьбе с угрозами, связанными с ИИ;

объявят Год сотрудничества в области науки и образования в 2026-м.

Ранее в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и То Лама. На пресс-конференции генсек ЦК Компартии Вьетнама сообщил, что президент России принял его приглашение посетить страну с официальным визитом.