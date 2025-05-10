Россия и Вьетнам приняли декларацию о развитии партнерства
Россия и Вьетнам намерены подписать соглашение о строительстве АЭС
Президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли декларацию об основных направлениях всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Среди прочего Москва и Ханой договорились продвигать новые нефтегазовые проекты и подписать соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.
То Лам и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Кроме того, в документе говорится, что Россия и Вьетнам:
- выступили за использование космоса только в мирных целях;
- осудили героизацию нацизма и милитаризма и попытки их возрождения;
- будут координироваться в обеспечении свободы судоходства и торговли;
- объединят усилия по борьбе с угрозами, связанными с ИИ;
- объявят Год сотрудничества в области науки и образования в 2026-м.
Ранее в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и То Лама. На пресс-конференции генсек ЦК Компартии Вьетнама сообщил, что президент России принял его приглашение посетить страну с официальным визитом.