Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия и Вьетнам приняли декларацию о развитии партнерства

Россия и Вьетнам намерены подписать соглашение о строительстве АЭС

Президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли декларацию об основных направлениях всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Среди прочего Москва и Ханой договорились продвигать новые нефтегазовые проекты и подписать соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

То Лам и Владимир Путин

То Лам и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

То Лам и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, в документе говорится, что Россия и Вьетнам:

  • выступили за использование космоса только в мирных целях;
  • осудили героизацию нацизма и милитаризма и попытки их возрождения;
  • будут координироваться в обеспечении свободы судоходства и торговли;
  • объединят усилия по борьбе с угрозами, связанными с ИИ;
  • объявят Год сотрудничества в области науки и образования в 2026-м.

Ранее в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и То Лама. На пресс-конференции генсек ЦК Компартии Вьетнама сообщил, что президент России принял его приглашение посетить страну с официальным визитом.

О чем договорились Владимир Путин и генсек Компартии Вьетнама То Лам. Главное

Читать далее

Новости компаний Все