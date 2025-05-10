Путин принял приглашение посетить Вьетнам

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама. Главы государств среди прочего обсудили развитие атомной энергетики, туризма, оборонного сотрудничества и прошедшие мероприятия по случаю 80-летия Дня Победы. Владимир Путин также согласился посетить Вьетнам с официальным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран То Лам и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ То Лам и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, корни которой уходят не только в период борьбы Вьетнама за свою независимость, но и в Великую Отечественную войну»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что добровольцы из Вьетнама участвовали в битве за Москву в 1941 году.

То Лам, в свою очередь, назвал День Победы возможностью повторить уроки патриотизма и несгибаемого стремления к победе. Отдельно он выразил надежду, что военная операция на Украине завершится в ближайшее время.

На пресс-конференции после переговоров То Лам рассказал, что пригласил Владимира Путина во Вьетнам. «Он с благодарностью принял это приглашение»,— добавил генсек ЦК Компартии Вьетнама (цитата по «Интерфаксу»).

По итогам переговоров стороны приняли декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Они также подписали «дорожную карту» сотрудничества в области использования атомной энергетики и подтвердили планы наращивать взаимодействие в области обороны.