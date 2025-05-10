Россия и Узбекистан подписали план стратегического партнерства до 2030 года

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с главой военного ведомства Узбекистана Шухратом Халмухамедовым. Стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства двух стран в военной области на 2026–2030 годы. Об этом сообщает Минобороны России.

«Конечно, участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно»,— приводит пресс-служба Минобороны слова господина Белоусова. Господин Халмухамедов выразил благодарность за создание условий для подготовки Узбекистана к параду Победы в Москве. «Для наших военнослужащих было гордостью пройти по брусчатке Красной площади»,— добавил глава Минобороны Узбекистана.

Программа стратегического партнерства России и Узбекистана на 2026–2030 годы была подписана господами Белоусовым и Халмухамедовым в январе в Ташкенте. Тогда же стороны приняли план взаимодействия между силовыми ведомствами двух стран на текущий год.

В 2017 году Москва и Ташкент подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества. Он предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения, работы по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи и проведение научно-исследовательских работ.