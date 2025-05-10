Россия в феврале и марте возобновила импорт косметики из США

Россия вновь начала импортировать косметику из Соединенных Штатов после перерыва. В феврале 2025 года поставки достигли $15,8 тыс., а в марте резко выросли до $504 тыс.— это максимальный показатель за последние три года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.

Основную долю российского импорта американской косметики в марте составили румяна — на сумму $493,6 тыс. Кроме того, было ввезено лаков и средств для ухода за ногтями на сумму около $10 тыс. Регулярные поставки косметики из США в Россию прекратились в июне 2023 года. Небольшая партия стоимостью всего несколько тысяч долларов была отправлена один раз в октябре прошлого года.

В апреле правительство России расширило перечень парфюмерно-косметической продукции, ввозимой из недружественных стран, которая подпадает под пошлины в 35%. В него внесли духи, пудру, средства для волос и макияжа губ, а также средства по уходу за кожей. 35-процентные пошлины на импорт косметики и парфюма из недружественных стран начали действовать в декабре 2022 года.