Ушаков рассказал об обсуждениях с США вопроса поставок газа в ЕС

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах с американской стороной поднимается тема возобновления поставок российского газа в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что обсуждается несколько вариантов возобновления поставок с помощью США. Американские инвесторы могут войти в доли в «Газпроме», в «Северном потоке» или в трубопроводе, который идет через Украину, писало агентство.

«Мы эту тему (поставок газа в Европу.— "Ъ") поднимаем»,— сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС).

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже комментировал посредничество США в вопросе поставок газа. Он говорил, что «Газпром» согласится на переговоры, если Вашингтон получит контроль над газовой системой Украины. По информации Reuters, обсуждения 8 мая возглавили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Подробнее о возможном возобновлении поставок — в материале «Ъ» «Газ преткновения».

Екатерина Отрашкевич