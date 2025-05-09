Ушаков рассказал об обсуждениях с США вопроса поставок газа в ЕС
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах с американской стороной поднимается тема возобновления поставок российского газа в Европу.
Помощник президента России Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что обсуждается несколько вариантов возобновления поставок с помощью США. Американские инвесторы могут войти в доли в «Газпроме», в «Северном потоке» или в трубопроводе, который идет через Украину, писало агентство.
«Мы эту тему (поставок газа в Европу.— "Ъ") поднимаем»,— сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС).
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже комментировал посредничество США в вопросе поставок газа. Он говорил, что «Газпром» согласится на переговоры, если Вашингтон получит контроль над газовой системой Украины. По информации Reuters, обсуждения 8 мая возглавили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Подробнее о возможном возобновлении поставок — в материале «Ъ» «Газ преткновения».