Reuters: Россия и США обсудили возобновление поставок газа в ЕС

Представители России и США обсудили возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников. Переговоры затронули участие американских инвесторов в «Газпроме», в проекте «Северный поток» или в трубопроводе, который идет через Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Американские компании могут стать покупателями российского газа и отправлять его в Европу, включая Германию, пишет агентство. Это может способствовать мирному соглашению по российско-украинскому конфликту и помочь преодолеть сопротивление некоторых европейских стран. Для США этот сценарий выгоден, поскольку позволяет контролировать объемы поставок российского газа в Европу, сказали несколько собеседников агентства.

Вопрос газовых поставок, по данным агентства, обсуждался между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. В команде господина Уиткоффа отказались отвечать на запрос Reuters, в РФПИ заявили, что такие обсуждения не ведутся.