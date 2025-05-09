Глава Роскосмоса анонсировал переговоры с коллегой из США
Переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с кандидатом на должность руководителя NASA Джаредом Айзекманом состоятся в ближайшее время. Об этом заявил господин Баканов.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Глава Роскосмоса назвал конструктивным текущее взаимодействие NASA, приводит его слова ТАСС.
В апреле Дмитрий Баканов провел встречу с заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом. Стороны обсудили сотрудничество Роскосмоса и NASA на Международной космической станции.
По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, сотрудничество между Россией и США в космической сфере продолжается.