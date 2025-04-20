Дмитриев: Россия и США продолжают сотрудничество в космосе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что сотрудничество между Россией и США в космической сфере продолжается. Такое заявление было сделано после возвращения российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американского астронавта Дональда Петтита с Международной космической станции (МКС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия, США, сотрудничество продолжается»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х.

В ночь с 19 на 20 апреля российские космонавты и астронавт NASA, участники 72-й длительной экспедиции на МКС, вернулись на Землю на борту корабля «Союз МС-26». Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит находились на МКС с 11 сентября 2024 года. На станции остается экипаж 73-й экспедиции, в составе которого космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким и японский астронавт JAXA Такуя Ониси.