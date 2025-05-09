Индия применяла российские С-400 для отражения атак Пакистана

Индия применяла комплексы «С-400 Триумф» российского производства для отражения атак Пакистана 8 мая. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на неназванных представителей индийских властей.

Помимо С-400, при отражении атаки на базы ВВС и армии Индии были задействованы местные зенитные ракеты Akash, израильские беспилотники Harop и другие средства противовоздушной обороны.

Индийское Минобороны сообщало, что в ночь на 8 мая Пакистан атаковал военные объекты на севере и западе Индии с помощью БПЛА и ракет. По данным ведомства, все дроны и ракеты нейтрализованы. В ответ Индия ударила по радарам и системам противовоздушной обороны в Пакистане. Вторая волна атак со стороны Пакистана была отражена вечером 8 мая, утверждает Hindustan Times.

Эскалация конфликта между двумя странами началась после того, как в ночь на 7 мая Индия ударила по объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявила о 17 жертвах обстрелов со стороны Пакистана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».