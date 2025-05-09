Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Паслер и Жога в День Победы возложили цветы к Широкореченскому мемориалу

Торжественно-траурная церемония «Память» с участием первых лиц Свердловской области прошла на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. Цветы к Вечном огню возложили полпред президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер, спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

Предыдущая фотография
Цветы к Вечном огню возложили врио губернатора Денис Паслер (слева) и полпред президента в УрФО Артем Жога (справа)

Цветы к Вечном огню возложили врио губернатора Денис Паслер (слева) и полпред президента в УрФО Артем Жога (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Торжественно-траурная церемония «Память» с участием первых лиц Свердловской области прошла на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге

Торжественно-траурная церемония «Память» с участием первых лиц Свердловской области прошла на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Следующая фотография
1 / 2

Цветы к Вечном огню возложили врио губернатора Денис Паслер (слева) и полпред президента в УрФО Артем Жога (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Торжественно-траурная церемония «Память» с участием первых лиц Свердловской области прошла на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Перед возложением цветов участники церемонии почтили память павших воинов минутой молчания.

Широкореченский мемориал — место массового захоронения военнослужащих, умерших от ран и болезней в госпиталях Свердловска (название Екатеринбурга в период Великой Отечественной войны).

В честь Дня Победы в Екатеринбурге пройдут военный парад и шествие «Бессмертного полка», организована праздничная музыкальная программа. В связи с этим центр города перекрыт, в связи с усилением мер антитеррористической безопасности ограничат работу мобильного интернета с 08:00 до 23:00. Синоптики предупредили, что местами в Свердловской области 9 мая ожидаются порывы ветра до 16 м/с и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Подробнее о праздновании Дня Победы в Свердловской области — в материале «На улицы вновь выходит "Бессмертный полк"»

Николай Яблонский

Новости компаний Все