В Екатеринбурге изменили время перекрытия улиц 9 мая из-за парада Победы

В Екатеринбурге 9 мая в связи с проведением парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет изменено время закрытия дорожного движения в центре города, сообщили в пресс-службе администрации города.

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С 00:00 до 14:00 и с 20:00 до окончания праздничных мероприятий будет закрыт проезд:

по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);

по улице Пушкина (от Малышева до Ленина);

по улице Хохрякова (от Малышева до Ленина);

по улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина);

улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);

улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Ранее глава города Алексей Орлов сообщил, что в Екатеринбурге проезд на трамваях, троллейбусах и автобусах 9 мая станет бесплатным для всех жителей и гостей города. Кроме того, в ночь с 9 мая на 10 мая метрополитен будет работать до 1:00.

Полина Щуцкая