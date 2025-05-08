МИД Индии пообещал жесткий ответ в случае нападения Пакистана

Индия не планирует обострять конфликт с Пакистаном, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар. Он подчеркнул, что Индия готова дать жесткий ответ, если Пакистан осуществит на нее военное нападение.

«Если на нас будет совершено военное нападение, не должно быть никаких сомнений в том, что на это будет дан очень, очень жесткий ответ»,— сказал министр в ходе индийско-иранской комиссии в Нью-Дели (цитата по ТАСС).

В ночь на 7 мая Индия провела военно-воздушную операцию, нанеся удары по нескольким объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. Исламабад назвал нападение «вопиющим актом войны». Он сообщил о более чем 30 погибших. Кремль призвал стороны к переговорам.

Подробности — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».