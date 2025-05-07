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Коммерсантъ FM
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Кремль призвал Индию и Пакистан к переговорам

Россия обеспокоена эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль призвал обе стороны начать переговоры для урегулирования ситуации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это повод для чрезвычайной обеспокоенности, мы призываем обе стороны к сдержанности и к скорейшему переходу к переговорному методу урегулирования разногласий»,— отметил господин Песков (цитата по ТАСС).

В ночь на 7 мая армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана в ответ на теракт 22 апреля в Пахалгаме. По данным пакистанского Минобороны, в результате ударов ВВС Индии погибли 26 человек, пострадали — свыше 40. Военное ведомство заявило об уничтожении пяти самолетов индийских ВВС. Совбез Пакистана допустил военный ответ на действия Индии. Нью-Дели утверждает, что при авиаударах были убиты 70 террористов.

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Фотогалерея

Операция «Синдур»

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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