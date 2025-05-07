Кремль призвал Индию и Пакистан к переговорам

Россия обеспокоена эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль призвал обе стороны начать переговоры для урегулирования ситуации.

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«Это повод для чрезвычайной обеспокоенности, мы призываем обе стороны к сдержанности и к скорейшему переходу к переговорному методу урегулирования разногласий»,— отметил господин Песков (цитата по ТАСС).

В ночь на 7 мая армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана в ответ на теракт 22 апреля в Пахалгаме. По данным пакистанского Минобороны, в результате ударов ВВС Индии погибли 26 человек, пострадали — свыше 40. Военное ведомство заявило об уничтожении пяти самолетов индийских ВВС. Совбез Пакистана допустил военный ответ на действия Индии. Нью-Дели утверждает, что при авиаударах были убиты 70 террористов.

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