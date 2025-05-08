9 мая паромная переправа Казань-Верхний услон будет закрыта на время парада

Паромная переправа Казань — Верхний Услон будет закрыта 9 мая в связи с проведением мероприятий в селе Верхний Услон, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.

Ограничения будут действовать с 8:30 до 12:00.

Ранее сообщалось, что в Казани во время празднования Дня Победы также ограничат аренду электросамокатов и продажу алкоголя.

Кроме того, жителей города предупредили о возможных сбоях в работе мобильной сети.

Дарья Сайфиева