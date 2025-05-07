В дни празднования 80-летия Великой Победы в Казани возможны временные сбои в работе мобильной сети и интернета. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани возможны сбои в работе сотовой связи 9 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани возможны сбои в работе сотовой связи 9 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Как показывает опыт проведения массовых мероприятий, любое скопление большого количества людей несет за собой определенную нагрузку на сеть, поэтому, конечно, нельзя исключать, что где-то из-за перегруза могут возникнуть определенные сложности в работе мобильной сети», — сказано в сообщении.

В Казани также ввели запрет на продажу алкоголя 9 мая. Кроме того, в честь праздника метрополитен города будет работать в усиленном режиме.

Ранее о возможных сбоях в работе сотовой сети на 9 мая предупредили в Чувашии.

Дарья Сайфиева