Трамп: пора принимать решения по урегулированию украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приближается к моменту, когда потребуется принимать решения для урегулирования конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Это меня не радует»,— сказал господин Трамп во время церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае (трансляция велась на You-Tube-канале Белого дома). Американский президент не уточнил, о каких решениях идет речь.

На просьбу журналиста прокомментировать слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия просит слишком много в переговорах по Украине, господин Трамп ответил: «Возможно».

Россия выступила за возобновление прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев готов начать прямые переговоры с Москвой только при прекращении огня. Госсекретарь США Марко Рубио призывал Россию и Украину представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе Соединенные Штаты откажутся от роли посредника в переговорах.

Подробнее о процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».

Елизавета Шмакова