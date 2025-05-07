Вэнс: Россия просит слишком много в переговорах по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта Россия просит слишком много. При этом он подчеркнул, что Россия, по мнению американских властей, все еще заинтереосвана в достижении мира. По его словам, достижение мира невозможно без прямых переговоров Москвы и Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я еще не настолько пессимистичен в этом вопросе. Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?» — сказал Джей Ди Вэнс журналистам на Мюнхенской встрече лидеров.

Вице-президент подчеркнул, что следующим шагом должна стать выработка параметров соглашения России и Украины. «США готовы участвовать в этих обсуждениях, но главное — чтобы сами стороны начали говорить друг с другом»,— заявил он.

Россия выступила за возобновление прямых переговоров с Украиной, которые завершились еще весной 2022 года, без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев готов начать прямые переговоры с Москвой только при прекращении огня. Вместе с тем США грозились выйти из переговорного процесса, если в вопросе урегулирования не будет прогресса.

Лусине Баласян