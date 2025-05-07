Президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не приедет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москве 9 Мая. Господин Сисулит заболел коронавирусом в серьезной форме. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тхонглун Сисулит

Фото: пресс-служба президента РФ Тхонглун Сисулит

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Ушаков сказал журналисту Александру Юнашеву, что вместо президента Лаоса в Москву приедет министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан.

Поездку в Россию также отменил президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за мероприятий в своей стране.

В праздничных мероприятиях в Москве примут участие более 20 руководителей разных стран. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.

Об ограничениях в столице в связи с подготовкой к параду — в материале «Ъ» «Туда не ходи, сюда не летай».