Ильхам Алиев не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москве 9 Мая. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Ушаков сказал журналисту Александру Юнашеву, что мероприятия, в которых примет участие господин Алиев, посвящены бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.

В торжествах в Москве примут участие более 20 руководителей разных стран. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.

Об ограничениях в столице в связи с подготовкой к параду — в материале «Ъ» «Туда не ходи, сюда не летай».