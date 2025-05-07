Транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в Храброво

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) проводит надзорные мероприятия в связи с задержкой рейсов в калининградском аэропорту Храброво. Об этом сообщили в пресс-службе СЗТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в аэропорту Храброво организована мобильная приемная»,— отметили в ведомстве.

С пассажирами рейсов, которые были задержаны, работает помощник калининградского транспортного прокурора Зоя Дзик. Людям предоставили напитки и горячее питание.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Пулково в качестве запасного аэропорта принял перенаправленные из Москвы рейсы.

Дарья Астанина