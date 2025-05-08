Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Во всех промоматериалах картина подается как проект Владимира Машкова. Он здесь не только генеральный продюсер (один из десяти, всего их у фильма восемнадцать) и исполнитель сравнительно небольшой роли старшины Степана Матвеевича, но и в каком-то смысле художественный руководитель актерского ансамбля, набранного из молодых актеров возглавляемого им Московского театра Олега Табакова, и идейный вдохновитель. Наверное, поэтому лицо народного артиста РФ занимает 90% постера фильма… Закадровый голос Машкова также комментирует все, происходящее на экране, в том числе в моменты, когда никакие комментарии вроде бы не требуются».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В фильме не значится».