Прокатная десятка
Что посмотреть на праздниках 8–11 мая
8 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых семейное фэнтези с участием Уиллема Дефо «Очи» и военная драма «Группа крови» режиссера Максима Бриуса. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Очи
- Режиссер: Исайя Сэксон
- В ролях: Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика, Карол Борс
- Жанр: фэнтези, семейный / США, Финляндия, Великобритания / 95 мин.
- В прокате: с 8 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Очи" передает приветы "Инопланетянину" (1982), "Темному кристаллу" (1982), "Бесконечной истории" (1984) и "Лабиринту" (1986), и визуальное решение фильма тоже заведомо ностальгическое. Здесь по минимуму используется компьютерная графика, волшебные пейзажи создавались с помощью техники дорисовки вручную, а при съемках использовались винтажные объективы, создающие эффект сфумато. Сам же малыш очи — большеглазая зверушка, которую спасает главная героиня (Хелена Ценгель) — это кукла, которой управляли семь кукловодов. Увы, в сценарий фильма Сэксон не вложил и половины тех фантазии, вдохновения и перфекционистского внимания к деталям, что в его картинку».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Карпатско-черноморское фэнтези».
Бес попутал
- Режиссер: Дмитрий Фикс
- В ролях: Иван Злобин, Павел Деревянко, Соня Присс, Алина Колесникова, Мария Столярова, Леша Янгер
- Жанр: комедия, фэнтези / Россия / 83 мин.
- В прокате: с 8 мая
Кинопрокатчик «Вольга»: «У Ивана есть все, что нужно эгоисту: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадет в ад, если отправит на тот свет невинную девушку по имени Аня. Однако знакомство с ней меняет его жизнь, и Иван осознает, что принять решение не так просто».
Группа крови
- Режиссер: Максим Бриус
- В ролях: Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский, Артемий Воскресенский
- Жанр: военный, драма / Россия / 98 мин.
- В прокате: с 8 мая
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый "детский приют". Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Но самое страшное: детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег».
Астрал. Мертвое сердце
- Режиссер: Хен Мун-соп
- В ролях: Пак Щин Ян, Ли Мин Ги, Ли Рэ, Пак Мин Джон, Пак Чэ Джун, Вон Ми Вон
- Жанр: ужасы / Южная Корея / 95 мин.
- Слоган: «На третий день прощания... ее мертвое сердце снова забилось»
- В прокате: с 8 мая
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась ее одержимость. Семья готовится к трехдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти ее».
Финал
- Режиссеры: Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков
- В ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Вадим Соснин, Влада Ерофеева, Игорь Костолевский, Сергей Шакуров
- Жанр: драма, спорт / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 8 мая
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «12 августа 2012 года. Выставочный центр "Эрлс-Корт" в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но еще мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов».
В списках не значился
- Режиссер: Сергей Коротаев
- В ролях: Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова
- Жанр: военный, драма / Россия / 120 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Во всех промоматериалах картина подается как проект Владимира Машкова. Он здесь не только генеральный продюсер (один из десяти, всего их у фильма восемнадцать) и исполнитель сравнительно небольшой роли старшины Степана Матвеевича, но и в каком-то смысле художественный руководитель актерского ансамбля, набранного из молодых актеров возглавляемого им Московского театра Олега Табакова, и идейный вдохновитель. Наверное, поэтому лицо народного артиста РФ занимает 90% постера фильма… Закадровый голос Машкова также комментирует все, происходящее на экране, в том числе в моменты, когда никакие комментарии вроде бы не требуются».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В фильме не значится».
Серфер
- Режиссер: Лоркан Финнеган
- В ролях: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман, Майкл Аберкромби, Александр Бертран, Джулиан Макмэхон
- Жанр: триллер / Австралия, США, Ирландия, Великобритания / 100 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «По словам Лоркана Финнегана, специализирующегося на тревожных хоррорах/триллерах, в которых он подвергает всяким ужасам благополучных представителей среднего класса, его новый фильм был вдохновлен картиной Фрэнка Перри и Сидни Поллака "Пловец" (1968). То была экранизация рассказа классика американской литературы ХХ века Дона Чивера, сюрреалистическая драма о том, что все традиционные ценности этого самого класса — успех, деньги, семья, спокойная пригородная жизнь — не более чем иллюзия».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старательные старания».
Как соблазнить девушку
- Режиссер: Алекс де ла Иглесиа
- В ролях: Бланка Суарес, Альберто Сан Хуан, Эрнесто Альтерио, Рубен Кортада, Исидро Монтальво, Хайме Ордоньес
- Жанр: комедия, приключения / Испания / 99 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинопрокатчик World Pictures: «Трое незнакомых друг с другом мужчин оказываются в каршеринг-поездке с привлекательной девушкой. У каждого из них свои секреты и способы соблазнения, но кого выберет она?»
Мститель: Игра на выживание
- Режиссер: Рю Сын Ван
- В ролях: Хван Джон Мин, Чон Хэ Ин, О Даль Су, О Дэ Хван, Чан Юн Джу, Ким Щи Ху
- Жанр: боевик, детектив, комедия / Южная Корея / 118 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинопрокатчик «Про:взгляд»: «Загадочный киллер в прямом эфире убивает преступников, которым повезло уйти от правосудия. В команду опытного детектива, который охотится за маньяком, вливается многообещающий новичок. С этого момента следствие принимает самый неожиданный поворот».
Зловещие мертвецы: Некрономикон
- Режиссер: Ризал Мантовани
- В ролях: Сусан Самех, Аджил Дитто, Улли Триани, Сахила Хисьям, Шарифа Дааниш, Букиэ Б. Мансюр
- Жанр: ужасы / Индонезия / 90 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинопрокатчик World Pictures: «Группа молодых людей собирается исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Они находят древний артефакт, который высвобождает злые силы. Как спастись от проклятия, которое намеревается затащить в ад всех, кто находится в доме?»